Coronavirus, Annunziata dimessa dall’ospedale Spallanzani dopo una polmonite

Lucia Annunziata, ricoverata per polmonite, è stata dimessa

Lucia Annunciata è stata dimessa dall’ospedale Spallanzani di Roma dove, da oltre una settimana, era stata ricoverata per sospetto coronavirus. La giornalista, infatti, presentava dei sintomi simili, febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie, ma entrambi i tamponi hanno dato esito negativo, fino a giungere alla diagnosi di polmonite interstiziale bilaterale. Per questo, l’Annunziata era stata trattenuta nella struttura per le cure. Nella giornata di ieri, 14 aprile, è stata finalmente dichiarata in grado di lasciare l’ospedale per tornare nella propria abitazione, dove comunque dovrà continuare una terapia farmacologica fino al pieno e completo recupero delle condizioni di salute.