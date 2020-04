Coronavirus app, Arcuri: "O l'app o nuovo lockdown, i dati saranno protetti"

Coronavirus app, Arcuri: "Ok ma tutelare sicurezza e privacy"





"Il contact tracing e' una modalità per garantire la possibilità che vengano conosciuti e in qualche misura tracciati i contatti che le persone hanno e che sono importanti qualora purtroppo qualche nostro concittadino diventa contagiato. Siamo tutti consapevoli che sia uno strumento importante, non basta convincerci che serva, bisogna anche che rispetti due fattispecie fondamentali, la sicurezza e la privacy. Il contact tracing e' uno strumento utile ma bisogna trovare un soddisfacente equilibrio tra i due principi". Comincia così il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa, rassicurando sull’uso che il governo farà del dispositivo di tracciamento anti-diffusione del virus.

Coronavirus app, Arcuri: "Sara' e restera' volontaria"



“La App di contact tracing non sara' obbligatoria”. Ha chiarito il commissario straordinario smentendo notizie di stampa dei giorni scorsi. "Ho letto che noi avremo in testa di rendere obbligatoria la App per i cittadini, questa e' davvero una farsa. La App sara' e restera' volontaria", ha ribadito. Ma al tempo stesso ha chiarito anche che l’alternativa è il contenimento. O per meglio dire la limitazione degli spostamenti. "Stiamo attrezzando una batteria di strumenti per accompagnare questo possibile alleggerimento. Uno e' il contact tracing. Alleggerire le misure di contenimento significa essere in condizione di mappare tempestivamente i contatti. L'alternativa e' semplice: le misure non possono essere alleggerite e dovremo continuare a sopportare i sacrifici di queste settimane".

Coronavirus, Arcuri: "+500% di tamponi rispetto a un mese fa"

"Un mese fa avevamo fatto 182mila tamponi. Ieri abbiamo toccato la quota di un milione e 398mila. Quindi il 500% in piu' rispetto a un mese fa. Con orgoglio credo sia uno dei tanti risultati della combinazione virtuosa del lavoro che stiamo facendo con le Regioni". Cosi' il commissario straordinario sulla tamponatura effettuata.