Coronavirus, Arcuri: "Sul prezzo delle mascherine troppi liberisti da divano"

Coronavirus, Arcuri: "Sul prezzo delle mascherine sentenze da liberisti da divano"

"Io ho emanato un'ordinanza che ha fissato il prezzo massimo di vendita al consumo di mascherine nell'esclusivo interesse dei cittadino, non l'ho emanata sul prezzo di acquisto. I cittadini hanno tutto il diritto di proteggersi dal virus e se proprio devono sostenere un costo e pagare per proteggere la loro salute hanno il diritto di pagare un prezzo giusto". ​Lo ha detto il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in conferenza stampa presso il Dipartimento di Protezione

Arcuri ha spiegato che "lo Stato deve acquistare tutte le mascherine che trova e deve incentivare la produzione italiana, come con il "Cura Italia": abbiamo rassicurato i produttori che compreremo tutto quello che produrranno. In 105 ci hanno ringraziato, solo uno ha avuto qualche dubbio". "L'idea che fissare un prezzo massimo abbatta la capacità dell'impresa italiana di produrne è superficiale o assai poco informata - ha detto ancora -. E' economia di guerra? No, è senso civico. E' per sempre? No, finché il mercato non sarà libero. E' un danno per i vergognosi speculatori, lo rivendico. Non ci saranno più le mascherine nelle farmacie e nei supermercati? Certo, nessuna che costi più di 0,50 euro".

"Avrei tanta voglia di parlare dalla trincea in cui da 40 giorni - ha ricordato Arcuri - mi trovo con il dottor Borrelli e i nostri collaboratori, di parlare dei liberisti che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano. Ma non lo farò, il mio dovere è lavorare".

Fase 2: +Europa, Arcuri tecnico o polemista da talk show?

"Su quale base giuridica il commissario Arcuri si spinge a fare polemiche politiche come quella di oggi sui 'liberisti da divano'? Chi sono i 'liberisti da divano'? "Gli imprenditori e i farmacisti che hanno legittimamente espresso dubbi sul prezzo calmierato?". Lo domanda il vicesegretario di Più Europa, Piercamillo Falasca. "Peraltro il fatto che il governo abbia annunciato di dover compensare le farmacie dimostra che quel prezzo non è sostenibile. Il commissario sta lavorando per se stesso o per l’Italia?", incalza. "Si concentri a risolvere i problemi, visto che da quando si è insediato ne ha risolti ben pochi, a partire proprio da quello delle mascherine. Perché di tutto abbiamo bisogno - conclude Falasca - tranne che dell’ennesimo polemista da talk show".

Coronavirus, Arcuri: " Uscita lockdown difficile, in Germania nuovi contagi"

"Uscita dal lockdown non è semplice, in Germania l'indice dei contagi è risalito con l'alleggerimento delle misure. Così il Commissario all'emergenza Domenico Arcuri, in conferenza stampa.

"Secondi i dati del Robert Koch Institute in Germania, l'indice rilevato durante l'allentamento delle misure di sicurezza è passato dallo 0,7 al 1,1. Il governo sta valutando nuove zone rosse." Il Commissario all'emergenza Arcuri ha quindi precisato l'importanza dell'appello alle coscienze di tutti per salvaguardare la salute nazionale.