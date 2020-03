Cronache

Giovedì, 26 marzo 2020 - 16:15:00 Coronavirus, Armani converte tutta la produzione italiana in camici monouso Dopo aver donato due milioni di euro agli ospedali lomabardi, Giorgio Armani converte la produzione italiana in camici monouso per operatori sanitari.

Credit: Sgp Coronavirus, Giorgio Armani inizia a produrre camici monouso in tutti gli stabilimenti italiani Il Gruppo Armani converte tutti i propri stabilimenti produttivi italiani nella produzione di camici monouso destinati alla protezione individuale degli operatori sanitari impegnati a fronteggiare il Coronavirus. Lo comunica una nota del Gruppo. Inoltre, nelle scorse settimane, a seguito dell’iniziale donazione stanziata a favore della Protezione Civile e degli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele, Istituto dei Tumori di Milano e dello Spallanzani di Roma, Giorgio Armani ha deciso di dare il suo contributo anche all’ospedale di Bergamo, a quello di Piacenza e a quello della Versilia, arrivando così a una donazione complessiva di 2 milioni di euro.