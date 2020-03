Coronavirus, arrestato dipendente Asl. Rubava mascherine, guanti e Amuchina

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Negli ospedali i medici non hanno neanche il tempo per andare in bagno, presi come sono dalla cura dei pazienti che continuano a riempire gli ambulatori. Fa quindi ancora più specie la notizia che arriva dall'Asl di Brindisi in Puglia - come riporta il Corriere del Mezzogiorno - dove un assistente tecnico del reparto di Nefrologia e Dialisi - è stato accusato con l'accusa di peculato. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato dai carabinieri del Nas di Taranto. Il materiale sanitario è stato trovato nella sua autovettura e in casa. In macchina i militari hanno trovato 50 mascherine monouso, 200 paia di guanti, una confezione da 500 ml di Amuchina med, oltre ad altri presidi sanitari. A casa poi sono state trovate altre mascherine, oltre a farmaci e guanti. L’uomo è stato messo ai domiciliari. Il materiale è stato restituito al direttore sanitario dell’ospedale Perrino di Brindisi.