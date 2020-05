Coronavirus, banche plasma: lunghe liste di donatori. Zaia: "Ok al prelievo"

Coronavirus, Zaia: al via prelievi per 'banca del plasma'. Entusiasmo per la raccolta

"Banche del plasma in tante città, lunghe liste di donatori... grandi italiani" così sui social alcuni utenti esprimono il proprio entusiasmo per la raccolta del plasma. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato che nei prossimi giorni partiranno le lettere per tutti coloro che sono guariti dal Coronavirus per chiedere la disponibilità' (facoltativa) a sottoporsi ad un nuovo prelievo del sangue. Il sangue cosi' raccolto andra' a formare una 'banca del plasma' da utilizzare in un futuro, si spera prossimo, per la cura dei contagiati. "Abbiamo gia' delle emoteche piene di sangue gia' raccolto,pero' vogliamo farlo a tappeto per essere pronti per le cure. Abbiamouno dei tre laboratori nazionali abilitati per lavorare sangue: lavoranocol virus vivo e riescono a processare 10 sacche al giorno, eaumenteremo i turni. Facciamo un magazzino, perche' non vogliamo trovarci a settembre che tutto funziona e manca la materia prima", ha concluso.

Coronavirus, plasma: cosa c'è da sapere

Pazienti di tutto il mondo ricevono cure di ogni tipo, che sarebbero irrealizzabili se non esistesse un’eccellente fornitura di plasma necessaria allo sviluppo di tali cure, terapie e medicinali. Il plasma utilizzato a questo scopo proviene ovviamente dalle donazioni volontarie. Ma che cos’è il plasma? Il sangue si compone di due parti: la parte solida e la parte liquida. La parte solida è composta da tutte le cellule che si trovano nel sangue, ossia dall’insieme dei globuli rossi, dei globuli bianchi e piastrine. La parte liquida del sangue è invece chiamata plasma. Il plasma è composto prevalentemente da acqua (circa per il 92%, quantità che varia in funzione del grado di idratazione) mentre il restante 8% è costituito da proteine e sali minerali. E che funzione ha il plasma? Essere il mezzo di trasporto di una vasta gamma di molecole quali il glucosio necessario al metabolismo cellulare, lipidi, ormoni, diversi prodotti di scarto derivati dal metabolismo, ossigeno e anidride carbonica. Contiene inoltre moltissime proteine, che mantengono la pressione osmotica del sangue che consente tra le altre cose gli scambi di gas e altre molecole all’interno del corpo. La donazione di plasma consiste in un prelievo di sangue che, a differenza dei prelievi di sangue intero, viene immediatamente sottoposto a centrifugazione. Viene utilizzato uno specifico macchinario, la centrifuga, che ruotando molto velocemente spinge la frazione corpuscolata del sangue (cioè la frazione cellulare del sangue), più pesante, a separarsi dalla frazione liquida (il plasma) più leggera. Questo consente la separazione meccanica delle due componenti del sangue, in modo da isolare il sangue.

Coronavirus: sperimentazione plasma anche in Emilia Romagna

"Anche in Emilia-Romagna partira' la sperimentazione con il plasma". Cosi' Sergio Venturi, commissario emiliano-romagnolo per l'emergenza coronavirus, illustrando il bollettino odierno del contagio in regione. "Ricordiamo - ha aggiunto - che servira' a stabilire con precisione se questa terapia puo' dare elementi positivi pero' ricordiamoci che dobbiamo avere tutte le sicurezze del caso. Tutti ci auguriamo che venga trovata una cura definitiva - ha sottolineato - ma gia' altre volte ci sono stati farmaci miracolosi, come quello che veniva dal Giappone, e poi non se n'e' piu' parlato. Nel momento in cui troviamo una cura definitiva diventerebbe patrimonio di tutti ma non possiamo affidarci solo a una sensazione, serve una prova scientifica. Anche quando troveremo il vaccino, sara' prima sottoposto alle categorie a rischio. Non ci saranno subito sette miliardi di dosi".