Coronavirus, barbiere nascosto in un garage; denunciato. Multa per 8 clienti

L'emergenza Coronavirus in Italia costringe varie attività non considerate indispensabili alla chiusura. Tra queste ci sono barbieri e parrucchieri. Ma un mese senza questo tipo di servizio può essere un problema, così un ragazzo di Catania ha pensato di aprire l'attività "clandestina", all'interno di un garage. E' successo a Catania - si legge su La Sicilia - dove un barbiere è stato scoperto dalla polizia di Catania in un garage del popoloso quartiere di Librino durante volti alla verifica del rispetto delle prescrizioni normative per il contenimento del contagio da Covid-19. L’attività abusiva di parrucchiere per uomo era priva di qualsiasi autorizzazione. I poliziotti hanno effettuato un controllo all’interno dello spazio condominiale adibito a parcheggi e hanno scoperto un giovane che era intento a tagliare i capelli a un cliente e altri sette avventori, tra i quali tre minori, attendevano il loro turno, sprovvisti di qualunque dispositivo di protezione e senza rispettare le distanze di sicurezza.



Dopo aver fatto uscire dall’angusto locale tutti i presenti, gli agenti hanno proceduto a ritirare le relative autocertificazioni, nelle quali tutti e sette gli avventori affermavano di essersi recati in quel luogo per farsi tagliare i capelli. Alla luce di ciò sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle prescrizioni normative. Al barbiere è stato contestato l’esercizio dell’attività, pur non essendo in possesso della prescritta SCIA e in contrasto con le misure di contenimento del Covid-19; è stata anche contestata la mancata iscrizione alla Camera di Commercio, all’albo degli artigiani, con sanzione accessoria della chiusura a tempo indeterminato e l’apposizione del relativo sigillo sulla porta di ingresso del locale.