Coronavirus, Borrelli è negativo al test: resta l’influenza. Lavorerà da casa

Coronavirus, Borrelli ha ancora la febbre ma il test per il coronavirus è negativo

Angelo Borrelli negativo al tampone rino-faringeo per la ricerca di coronavirs. L'indagine epidemiologica si era resa necessaria a seguito dei sintomi febbrili avvertiti nella giornata di ieri dal Capo della Protezione Civile, che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale e continuera' a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato Operativo e l'Unita' di Crisi. Il Dipartimento della Protezione Civile continuera', come sempre, a garantire la massima operativita' e a lavorare senza sosta sull'emergenza in atto.

Coronavirus, Gallera: "Bertolaso sta bene; ricovero precauzione"

Guido Bertolaso “sta bene, benissimo. È stato ricoverato all’ospedale San Raffaele in via precauzionale”. Lo ha detto l’assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera intervistato ad Agorà. L’ex capo della protezione civile, nominato come consulente della Regione per portare avanti il progetto dell’Ospedale in fiera Milano, è risultato positivo al coronavirus due giorni fa, come ha annunciato lui stesso con un messaggio su Facebook. “A Milano non ha un appartamento, era collocato in un luogo non idoneo per l’isolamento. Per questo è stato portato al San Raffaele. Ma sta bene, anche troppo, nel senso che chiama, dispone e agisce”.