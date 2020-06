Coronavirus, chi è Franco Pepe: uno degli eroi premiati da Sergio Mattarella

“Non me lo aspettavo. Stamattina pensavo fosse una fake news. Voglio condividere questo importante riconoscimento con il personale sanitario dell’ospedale di Caserta e con i tre miei ragazzi egiziani, Valentyn, Nassyf e Mahouros che mi sono stati accanto in pizzeria, senza risparmiarsi, per aiutare le persone in difficoltà”. Cavaliere al merito della Repubblica per la seconda volta, Franco Pepe, eccellenza della provincia di Caserta, e uno dei migliori pizzaioli al mondo, risponde all’Agi al telefono. Pepe questa volta ha ricevuto l’onorificenza per aver aiutato le persone in difficoltà durante il periodo peggiore della pandemia.

La donazione delle materie prime alle persone in difficoltà

Era stata proprio l’Agi lo scorso 11 marzo a raccontare la sua storia. Pepe, 55 anni, aveva spiegato di aver deciso di chiudere la sua pizzeria 'Pepe in grani' ancor prima del lockdown deciso dal governo “per senso di responsabilità e per evitare gli spostamenti”. In quei giorni, infatti, nonostante avesse ricevuto già 150 prenotazioni, il pizzaiolo ha chiuso il locale e iniziò a donare alle persone in difficoltà tutte le materie prime che aveva in cucina. Non solo. Nella sua pizzeria, nonostante fosse chiusa al pubblico, ha lasciato “una fiammella accesa” nel forno e continuato a sfornate pizze e pane gratis per i poveri della zona, le suore e gli anziani nelle case di riposo consegnandoli personalmente, assieme ai suoi ragazzi. “Lo fece mio nonno durante la guerra e lo farò anch'io in questa emergenza”, aveva detto Pepe all’Agi ricordando che la sua, una famiglia con generazioni di fornai, si era messa sempre a disposizione della comunità nei periodi peggiori, come appunto suo nonno durante la guerra, che preparava il pane per le persone bisognose.