Coronavirus, Conte: "Tutta Italia diventa zona protetta"

Coronavirus, Conte: Tempo non ce n'è, contagio cresce - "Abbiamo adottato una nuova decisione, come governo, su un presupposto, siamo ben consapevoli che sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini, io lo stesso lo sto sperimentando. Capisco le famiglie, i giovani. Sono abitudini che ragionevolmente con il tempo, potranno essere adattata alle nuove esigenze, ma purtroppo tempo non ce n'è, i dati ci dicono che crescono i contagi, i ricoverati e ahimè i deceduto". Così il premier, Giuseppe Conte.



Coronavirus, Conte: non più zona rossa ma tutta Italia zona protetta - "Non ci sarà più una zona rossa, un'Italia uno e un'Italia due, ma ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta" nella quale saranno "da limitare gli spostamenti salvo che per lavoro, necessità o salute" e "il divieto di assembramento in locali aperti al pubblico". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.



Coronavirus, Conte: nuove misure in vigore da domattina - Le nuove misure che trasformano l'intero Paese in "zona protetta" entreranno in vigore domattina. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Queste misure sono nel Dpcm che sto per firmare. Andrà in gazzetta ufficiale stasera, entrano in vigore domattina".



Coronavirus, Conte: Ho informato Mattarella e sentito Bonaccini - “Ho sentito il presidente delle regioni Bonaccini”, per confermare che anche le Regioni fossero d’accordo con le misure. “Chiaramente ho informato anche il Presidente della Repubblica dell’iniziativa”. Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi.



Coronavirus, Conte: Possibile scostamento ancora maggiore Deficit/Pil - Possibile uno scostamento ancora maggiore rispetto a quanto preventivato (da 2,2% a 2,5%) per il rapporto Deficit/Pil. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sottolineando che per il momento è un'ipotesi su cui il Governo sta ragionando.



Coronavirus, Conte: Sospensione scuole su tutta Italia fino al 3/4 - “Per quanto riguarda la durata do un'altra notizia, siccome andiamo a estendere il regime di disciplina portiamo la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile su tutta la penisola, isole comprese. Per quanto riguarda il resto ci manteniamo flessibili, per ora ci manteniamo alla durata già convenuta". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi.



Coronavirus, Conte: Spostamenti solo per lavoro, necessità o motivi di salute - Con le nuove misure in vigore da domattina, saranno consentiti spostamenti solo per comprovati moviti di lavoro, necessità o motivi di salute. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.



Coronavirus, Conte: Informato opposizioni di Dpcm - "Vista la gravità del momento, visto che stiamo introducendo misure non ordinarie domani avremo un confronto per discutere le misure economiche con le forze di opposizione. Abbiamo già avuto due incontri sulle misure sanitarie. Mi sono premurato di informarli prima della conferenza, stamattina ho sentito Salvini. E' giusto che le opposizioni siano coinvolte, la responsabilità di governo è nostra ma siamo tutti sulla stessa barca". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.



Coronavirus, Conte: Supercommissario? C'è aspetto approvvigionamento sanitario - Un super commissario per il coronavirus? "Stiamo affrontando alcuni aspetti della macchina organizzativa che vogliamo potenziare. Siamo disponibili a qualsiasi strumento per raggiungere un obiettivo. Siamo disponibili a un intervento, voi lo chiamate super commissario". Così il premier Giuseppe Conte rispondendo ai giornalisti a Palazzo Chigi."C'è l'aspetto dell'approvvigionamento dei macchinari per l'assistenza sanitaria, quello è un ruolo che potrebbe affiancare il commissario di protezione civile. Proporrò un rafforzamento per questo settore", ha detto.



Coronavirus, Conte su carceri: Inaccettabili fughe e ribellioni - "Siamo disponibili con il ministro Bonafede, stiamo lavorando per fornire tutti i dispositivi di protezione anche per consentire lo svolgimento dei colloqui, ma è chiaro che non possiamo accettare ciò che sta accadendo, fughe o tentativi di ribellione. Invitiamo tutti a rientrare da questi episodi che non sono accettabili. Stiamo studiando tutti i mezzi per contenere questi episodi". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi, rispondendo a una domanda sulle rivolte nelle carceri per l'emergenza coronavirus.



Coronavirus, Conte: Sto per firmare provvedimento #Iorestoacasa - Il nuovo Dpcm che sta per essere licenziato da Palazzo Chigi può essere riassunto con l'hashtag #Iorestoacasa. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.



Coronavirus, Conte: Non c'è ragione per continuare sport e campionato calcio - "Non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni e le gare, penso anche al campionato di calcio. I tifosi devono prenderne atto. Non consentiremo neppure che vengano utilizzate le palestre". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, annunciando la firma imminente di un nuovo Dpcm.

CORONAVIRUS: DI MAIO, 'REGOLE FERREE OVUNQUE, NUOVO SACRIFICIO PER TUTTI' - "Il patrimonio di esperienza che ci restituisce anche il dato incoraggiante della zona rossa di Lodi, deve portarci a fare un sacrificio ulteriore in tutta Italia. Possiamo battere il virus. Ma ora servono regole ferree ovunque". Così il ministro degli Esteri Luigi Di MAIO all'Adnkronos.



Coronavirus:Pd, misure drastiche, sosterremo governo - "Chiediamo di valutare misure drastiche che responsabilizzino al massimo ciascuno di noi" e "il Pd e' pronto a sostenere tutte le misure che il governo predisporra'. A tutti chiediamo di evitare spostamenti e di lavorare da casa. Ora la grande vittoria e' quella di combattere e ridurre la diffusione del contagio". E' quanto sottolinea una nota del Pd dopo che i dirigenti Dem si sono confrontati in video conferenza sull'emergenzaCoronavirus.

Oggi si e' svolta un riunione in videoconferenza di una parte della segreteria del Pd sul lancio della campagna #iorestoacasa e sui temi economici. Si sono collegati - informa una nota del Pd - in videoconferenza con il vicesegretario Andrea Orlando la presidente Valentina Cuppi, il tesoriere Luigi Zanda, il coordinatore dell'iniziativa politica Nicola Oddati, il responsabile economico Emanuele Felice, la coordinatrice del programma Chiara Braga, il responsabile dell'organizzazione Vaccari, il responsabile della comunicazione Marco Furfaro, la responsabile enti locali Caterina Bini, il responsabile lavoro Marco Miccoli. In particolare, si sono esaminate le questioni legate agli impegni economici assunti dal governo per fronteggiare la crisi legata all'epidemia di coronavirus. "Il messaggio che lanciamo a tutto il partito e ai militanti e' che ci siamo, siamo una comunita' forte e coesa. In questi giorni difficili siamo impegnati con tutte le nostre forze a tenere unito il Paese e sostenere le forze produttive, i lavoratori, i soggetti piu' esposti. Abbiamo profondamente rispetto dell'azione del governo, dei Presidenti di regione e dei sindaci impegnati in prima linea. Chiediamo di valutare misure drastiche che responsabilizzino al massimo ciascuno di noi", afferma il vicesegretario Andrea Orlando. Mentre la Presidente Cuppi ribadisce che "il Pd e' pronto a sostenere tutte le misure che il governo predisporra'. A tutti chiediamo di evitare spostamenti e di lavorare da casa. Ora la grande vittoria e' quella di combattere e ridurre la diffusione del contagio". "Andremo avanti lavorando in videoconferenza da casa, e' importante dare l'esempio e lo faremo noi per primi. Nei prossimi giorni ci riuniremo con altri componenti della segreteria e avremo anche una riunione con i segretari regionali per fare il punto sull'emergenza coronavirus in ogni regione", ha aggiunto il coordinatore dell'iniziativa politica Nicola Oddati.

CORONAVIRUS: SALVINI, 'GRAVITA' SITUAZIONE IMPONE SCELTE FORTI' - "La gravità della situazione impone scelte forti, chiare, uniformi, immediate: per mettere in sicurezza il Paese, per il bene dei nostri figli, serve applicare le misure più restrittive per persone e attività (fatte salve quelle di fondamentale necessità pubblica), a TUTTO il territorio nazionale, senza distinzione. Subito, senza eccezioni". Così il leader della Lega, Matteo SALVINI, su Facebook. "Questi sono i dati appena usciti - esordisce SALVINI - durissimi nella loro evidenza: più di 9.000 contagiati in tutta Italia, nessuna Regione esclusa, più 25% in un solo giorno, 463 morti. Ho subito contattato i segretari di maggioranza e opposizione, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute, ho ascoltato numerosi medici, sindaci, governatori, imprenditori, lavoratori e associazioni". Dunque il numero 1 della Lega invita alla stretta su tutto il territorio nazionale. "Chiudere adesso - scrive - per riaprire il prima possibile in piena salute, sanitaria, sociale ed economica, con la garanzia assoluta che nessuno perderà lavoro e risparmi grazie a coperture economiche eccezionali e certe, dall'Italia e dall'Europa. Nei momenti eccezionali, servono scelte eccezionali".

Coronavirus:G.Grillo, evitiamo contatti per evitare contagi - La portavoce del Movimento Cinque Stelle Giulia Grillo, gia' ministro della salute del governo Conte 1, lancia sui social la campagna di sensibilizzazione "Evitiamo i contatti per evitare i contagi". "Sulla scia dell'hashtag #IORESTOACASA - spiega - si vuole lanciare un messaggio importante di responsabilita' nei confronti della propria salute e dell'intera nazione. Una campagna senza simboli di partito, che fa appello alla necessita' di una forte unione in questo difficile momento che stiamo vivendo. Per tali motivi chiede che il mondo della politica tutto e quello degli opinion leader del settore possa condividere questo messaggio importante".