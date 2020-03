Coronavirus: dalla Corea il kit di autoanalisi rapido, pronto a giugno

L'emergenza Coronavirus continua a paralizzare il mondo. Non c'è un vaccino e bisogna ricorrere a soluzioni alternative, come stare a casa. Un altro grosso problema è legato ai tamponi, tempi lunghi e costi elevati. Una società biofarmaceutica della Corea del Sud forse però è vicina una soluzione. La Celltrion ha completato la prima fase di sviluppo di un trattamento antivirale per combattere la diffusione del coronavirus e spera di avviare gli studi clinici sull’uomo nel terzo trimestre. In più ha previsto - si legge su MilanoFinanza- di sviluppare un "super anticorpo" in grado di attaccare e neutralizzare tutti i tipi di ceppi associati a questo virus. La società biofarmaceutica con sede a Incheon, in Corea del Sud, ha completato con successo la prima fase di sviluppo di un trattamento antivirale per combattere il Covid-19 e mira a lanciare un kit diagnostico di autoanalisi rapida che potrebbe fornire risultati entro 15-20 minuti.

In particolare, Celltrion ha identificato la libreria di anticorpi prelevati dal sangue di pazienti guariti in Corea e che si ritiene siano coinvolti nella neutralizzazione del virus, potendo quindi contribuire alla guarigione dal Covid-19. Questi anticorpi vengono sottoposti a ulteriori esami per identificare quelli che sono più efficaci nel neutralizzare il virus responsabile. Una volta identificati, formeranno la base del trattamento antivirale che verrà testato in sperimentazioni precliniche e cliniche in tutto il mondo nel terzo trimestre di quest'anno.