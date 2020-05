Coronavirus dati 17 maggio: meno di 70mila positivi, 145 morti

Coronavirus: 225.435 casi totali, +675 aumento piu' basso

Sono 225.435 i casi totali di coronavirus in Italia dall'inizio dell'epidemia, numero comprendente gli attualmente positivi al Covid-19, i guariti e i decessi. Rispetto a ieri c'e' un incremento di 675, che risulta essere il piu' contenuto dall'inizio dell'emergenza. Nel dettaglio, i positivi sono 68.351 (-1.836 su ieri), i guariti 125.176 (+2.366), i deceduti 31.908 (+145 su ieri, l'incremento piu' basso dal 9 marzo). I ricoverati nelle terapie intensive sono 762, in calo di 13 unita' rispetto a ieri; i ricoverati con sintomi sono 10.311 8-89 su ieri), le persone in isolamento domiciliare sono 52.278 (-1.734 su ieri). Per regioni, i casi attualmente positivi sono 27.430 in Lombardia, 10.239 in Piemonte, 5.656 in Emilia-Romagna, 4.041 in Veneto, 2.802 in Toscana, 2.456 in Liguria, 3.910 nel Lazio, 2.565 nelle Marche, 1.696 in Campania, 2.017 in Puglia, 301 nella Provincia autonoma di Trento, 1.555 in Sicilia, 654 in Friuli Venezia Giulia, 1.422 in Abruzzo, 314 nella Provincia autonoma di Bolzano, 78 in Umbria, 405 in Sardegna, 68 in Valle d'Aosta, 422 in Calabria, 216 in Molise e 104 in Basilicata.

Coronavirus: oggi 145 morti, numero piu' basso dal 9 marzo

Sono 145 i decessi in piu' in Italia rispetto a ieri a causa del coronavirus, ed e' l'incremento piu' basso che si si registri dal 9 marzo scorso, a conferma del trend di discesa dell'epidemia. Il dato e' nel bollettino quotidiano diffuso dal Dipartimento della Protezione civile sulla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese.

Coronavirus: numero positivi sotto i 70mila, sono 68.351

Scende sotto i 70mila il numero di persone attualmente positive al coronavirus in Italia: sono 68.351, con un decremento di 1.836 rispetto a ieri. Lo riferisce la Protezione civile nel bollettino quotidiano sulla diffusione dell'epidemia. Sul fronte invece dei guariti, il numero sale a 125.176, cioe' 2.356 su ieri, mentre per quanto riguarda il numero dei morti in Italia che si ritiene collegato al Covid-19 siamo a 31.908, con un incremento di 145 rispetto a ieri.