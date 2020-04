Coronavirus, Del Vecchio dona 10 milioni e 6 respiratori all'ospedale fiera Milano

La corsa contro il tempo per sconfiggere il Coronavirus ha visto protagonista Regione Lombardia, che con un super sforzo di persone e mezzi ha messo in piedi in quattordici giorni un nuovo ospedale all'interno dell'ex Fiera di Milano. Ma tutto questo è stato possibile anche grazie alle donazioni di diverse aziende e imprenditori. L'ultimo in termini di tempo - si legge sul Corriere della Sera - è stato Leonardo Del Vecchio, il patron di Luxottica ha fatto consegnare giovedì i primi sei respiratori. Il giorno dopo ha, invece, fatto trovare sul conto corrente di Fiera Milano con Cariplo 10 milioni di euro. Già accreditati, la metà di questa raccolta fondi destinata alla nuova struttura. Mentre pensa a soluzioni per Luxottica e le sue migliaia di dipendenti, Leonardo Del Vecchio non ha, dunque, dimenticato Milano, la città dove ha studiato dai Martinitt, la scuola degli orfani, e da cui è partito per diventare imprenditore.

Per la costruzione della struttura lombarda serviva denaro subito disponibile e lui ha firmato un mandato di pagamento immediato come presidente della Fondazione Del Vecchio. Denaro personale, non di Luxottica. L’indiscrezione della donazione era circolata durante il fine settimana e viene ora confermata. Altri interventi sarebbero in corso in Veneto, dove Luxottica ha gli stabilimenti principali. La Fondazione Del Vecchio è un organismo non profit che l’imprenditore ha creato quasi tre anni fa, sostenuto dalla famiglia, per promuovere «senza scopo di lucro attività benefiche per restituire al Paese tutto quanto di bene e bello mi ha voluto donare» — aveva spiegato — sulla scia di un movimento internazionale guidato da Bill Gates e Warren Buffet. Partita con una dotazione di 300 milioni, è alimentata a tempo indeterminato con il 5% degli utili di Delfin, la holding dei Del Vecchio che controlla il 32,5% di EssilorLuxottica.