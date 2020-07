Coronavirus, dietrofront riapertura discoteche. Chiuse fino al 10 agosto

Gli amanti della discoteca in Italia dovranno ancora attendere, slittano le riaperture di altri 10 giorni. Il termine sarebbe scaduto oggi, ma il governo ha scelto la linea della prudenza, dopo l'esplosione di nuovi focolai. "Troppi rischi da feste e locali". L'obiettivo - si legge sul Messaggero - è evitare quanto sta avvenendo in Spagna, dove i focolai più significativi si sono sviluppati nei locali notturni. Divieto di sagre, fiere e balli al chiuso".

Resta così in vigore per altri 10 giorni il Dpcm del 14 luglio (in scadenza oggi) che reitera alcune regole come l'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici chiusi e il divieto di assembramenti. La scelta del governo Nella giornata di giovedì, dopo un incontro in teleconferenza tra Speranza e i ministri della Salute dei Paesi del G7, ha preso corpo la decisione di aspettare prima di procedere al varo di un nuovo Dpcm, con le misure di riapertura molto attese, soprattutto dai gestori delle discoteche.