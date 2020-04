Coronavirus e respiratori, la compagnia Virgin Orbit presenta il suo brevetto

Coronavirus, Virgin Orbit ha sviluppato e progettato dei respiratori producibili in serie per pazienti affetti da Covid-19

Virgin Orbit ha sviluppato un nuovo respiratore che può essere prodotto in serie per aiutare nella lotta contro la pandemia di coronavirus.

Il team Virgin Orbit si è consultato con il Bridge Ventilator Consortium (BVC), guidato dall'Università della California Irvine (UCI) e dall'Università del Texas ad Austin (UT Austin). Il gruppo si è unito per progettare, sviluppare e costruire semplici respiratori per aiutare nell'attuale crisi da COVID-19.

Coronavirus e mancaza di dispositivi medici, cosi la compagnia spaziale Virgin Orbit aiuta il mondo nella ricerca di migliori dispositivi salva vita

In attesa di autorizzazione da parte della Food and Drug Administration (FDA), Virgin Orbit punta ad avviare la produzione presso il suo stabilimento di produzione di Long Beach all'inizio di aprile, dando inizio alle consegne nelle mani dei primi soccorritori e degli operatori sanitari il più presto possibile.

Con il peggioramento della crisi COVID-19 la carenza di attrezzature mediche è diventata sempre più evidente, per questo il team di Virgin Orbit è stato subito motivato a cercare una soluzione per dare una mano. Sebbene non siano medici o produttori di dispositivi medici, hanno un team di pensatori incredibilmente innovativi e agili - esperti nella progettazione, fabbricazione, programmazione, test - che sono desiderosi di mettersi in gioco.

Oggi, i respiratori complessi, di fascia alta e capaci di terapia intensiva in terapia intensiva sono talvolta l'unica opzione disponibile per i casi moderati - per le persone che non necessitano necessariamente di cure intensive o che si sono parzialmente riprese. Fornendo ventilatori a "ponte", il dispositivo Virgin Orbit può liberare quelle risorse critiche per i più malati.

L'idea per il dispositivo è nata dopo che i dipendenti di Virgin Orbit hanno iniziato a cercare modi per aiutare a superare la pandemia da COVID-19. “Abbiamo detto ehi, non siamo medici e non siamo produttori di dispositivi medici; non è questo lo sfondo da cui veniamo e abbiamo un enorme rispetto per quelle persone ”, ha dichiarato a The Verge Will Pomerantz, vicepresidente dei progetti speciali di Virgin Orbit . “D'altra parte, abbiamo molti ingegneri; abbiamo una grande fabbrica; e abbiamo una grande officina meccanica per la fabbricazione. Ci deve essere qualcosa che possiamo provare. "

La compagnia ha contattato il governatore californiano Gavin Newsom, che ha messo in contatto il team con l'autorità dei servizi medici di emergenza della California. L'organizzazione ha consegnato Virgin Orbit al Bridge Ventilator Consortium, che comprende ricercatori dell'Università della California, Irvine e dell'Università del Texas, Austin. Hanno fornito una guida su quali tipi di dispositivi potrebbero beneficiare maggiormente la comunità medica in questo momento. Dopo essersi consultati con loro, i dipendenti di Virgin Orbit hanno iniziato a cercare idee per dispositivi che potevano essere realizzati il ​​più semplicemente possibile, il più rapidamente possibile e il più economico possibile per colmare le lacune del sistema sanitario. Alla fine hanno inventato questa pompa automatica e hanno iniziato a costruirla con materiali e strumenti già situati nello stabilimento dell'azienda a Long Beach, in California.

"Ogni notte ci viene il cuore spezzato quando accendiamo le notizie e vediamo la situazione di fronte a medici e infermieri mentre lavorano eroicamente per salvare vite umane", ha dichiarato Dan Hart, CEO di Virgin Orbit. “Non ho mai visto il nostro team lavorare di più. Mai viste idee che si spostano più rapidamente dal design al prototipo. Speriamo che questo dispositivo possa essere d'aiuto mentre ci prepariamo per le sfide future. "

Gli ingegneri di Virgin Orbit hanno tenuto conto del rapido ridimensionamento sin dall'inizio del processo di progettazione, sfruttando i più comuni e robusti processi di produzione e assemblaggio. L'obiettivo dell'azienda è quello di avere un ventilatore a ponte funzionante e dispiegabile in produzione all'inizio di aprile. Virgin Orbit continuerà ad espandersi rapidamente fino alla produzione di massa nella sua struttura di Long Beach, oltre ad attivare potenzialmente altri produttori non appena il nuovo dispositivo sarà riproducibile e pronto per la produzione.

"Siamo di fronte a un Dunkerque al rallentatore e portare i respiratori là fuori è molto importante per salvare vite umane", ha dichiarato il dott. Brian JF Wong, assistente presidente di otorinolaringoiatria presso l'UCI. "La domanda supera l'offerta, quindi è importante che il governo, l'industria, il mondo accademico, il non profit e la comunità lavorino insieme per identificare soluzioni, progettare e costruirle il più rapidamente possibile".