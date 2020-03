Coronavirus, farmaco anti-artrite funziona.Speranza per pazienti con polmonite

Coronavirus, farmaco anti-artrite funziona.Speranza per pazienti con la polmonite

Coronavirus, arriva una speranza. Il farmaco anti-artrite funziona sui malati di Covid-19 affetti anche da polmoniti severe. A Napoli due pazienti del Cotugno hanno mostrato miglioramenti in appena 24 ore. Coronavirus, un farmaco è stato utilizzato in Cina su 21 pazienti ed ora è la prima volta che viene somministrato in Italia in casi di coronavirus. Sulla scorta di questi primi elementi "si sta valutando la possibilità di trattare altri malati in condizioni critiche". Il farmaco è stato somministrato a due pazienti ricoverati al Cotugno, affetti da polmonite severa da Covid 19 nella giornata di sabato «e già a distanza di 24 ore dall'infusione sono stati evidenziati incoraggianti miglioramenti soprattutto in uno dei due pazienti, che al suo arrivo in ospedale presentava un quadro particolarmente critico». Lo riferisce una nota dell'azienda dei Colli.

L'ottimismo è cauto per i direttori generali dell'Azienda dei Colli e del Pascale: «In un momento come questo - dicono Maurizio di Mauro e Attilio Bianchi - è di fondamentale importanza unire le forze e le esperienze dei nostri migliori professionisti per potenziare al massimo il sistema sanitario regionale e per dotarci di tutti gli strumenti necessari per fornire ai pazienti affetti da Covid-19 tutte le cure necessarie. Ringraziamo tutto il personale delle strutture ospedaliere coinvolte che, con rapidità e grande preparazione, hanno attivato tutte le procedure necessarie per garantire ai pazienti ogni strada percorribile nel percorso terapeutico».