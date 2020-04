Coronavirus, frena il numero dei positivi. Ma le vittime risalgono: 636

Sono 1.941 in piu' i positivi al coronavirus, in calo rispetto ai 2.972 di ieri. I guariti sono oggi 1.022, in aumento sugli 819 di ieri. Crescono, rispetto a ieri, i deceduti che oggi sono 636 (da 525). Lo ha comunicato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa quotidiana sull'epidemia, durante la quale ha sottolineato che per il terzo giorno consecutivo calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva.



Tags: coronavirus borrelli