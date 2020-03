Coronavirus, gli accorgimenti per tenerlo lontano dalla porta di casa

Il Coronavirus fa paura. Il messaggio restate a casa arriva forte e chiaro, ma per chi nella propria abitazione ci entra ed esce bisogna adottare un po' di accorgimenti. Li svela Gaetano Settimo coordinatore del gruppo di studio dell'Iss, in un'intervista al Giornale. "Le scarpe sono vettori del virus - spiega - è buona norma lasciarle all'ingresso. Basta non girare con le scarpe in casa, i virus anche i più resistenti non sopravvivono a lungo sotto le scarpe. Questo vale anche per giacche e cappotti. Sul sanificare le strade non sono d'accordo, perchè l'asfalto raggiunge temperature troppe alte per la vitalità del virus, ma invece su autobus, corrimano, scale mobili e bottoniere degli ascensori è utile. Insomma in tutte le superfici dove c'è stato un contatto diretto con l'uomo. Altro suggerimento, aprire le finestre. E' fondamentale. Usare la mascherina quando usciamo - prosegue - non serve, anzi rischia di infastidirci e di farci continuamente toccare la faccia per sistemarla. E poi eviterei il più possibile di andare al supermercato. Una volta a settimana, lo stretto necessario. Ultimo consiglio - conclude - quando si rientra in casa, meglio usare un fazzoletto per schiacciare i tasti dell'ascensore".