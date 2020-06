Coronavirus, gruppo sanguigno A sviluppa malattia più grave, 0 più protetto

Covid-19: gruppo sanguigno A più a rischio, 0 più protetto

C’è la conferma: il gruppo sanguigno A aumenta la probabilità di avere sintomi più gravi da coronavirus. A dirlo è uno studio internazionale pubblicato sul New England Journal of Medicine che ha coinvolto anche tre ospedali italiani: Policlinico di Milano, San Gerardo di Monza, Humanitas e dell’Università Bicocca.

“Questa scoperta è per ora preliminare” avverte Paolo Bonfanti, professore associato di Malattie infettive presso l’Università Bicocca di Milano, “è allo studio il motivo per cui un paziente che ha un gruppo sanguigno di un certo tipo rischia di sviluppare la malattia in modo più grave, e altri ne seguiranno. È emerso dall’analisi genetica fatta su campioni biologici che proprio chi appartiene al gruppo sanguigno di tipo A rischia di sviluppare una malattia più grave rispetto agli altri».

I pazienti con il gruppo O sembrano invece essere i più protetti. La ricerca condotta su un campione di 1610 pazienti con insufficienza respiratoria, italiani e spagnoli, ha messo in luce un altro importante tassello verso la comprensione dei meccanismi patogenetici della malattia, come conferma il dottor Daniele Prati, direttore del Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano:

“Sono stati analizzati circa otto milioni di piccoli frammenti di sequenza di acido nucleico ed è emerso che uno dei due cluster di geni è più chiaramente associato ad un andamento aggressivo del Covid. Una delle ipotesi più accreditate è che questo meccanismo possa essere in qualche maniera legato ad una maggiore tendenza alla trombosi che si verifica nei soggetti di gruppo A rispetto a quelli di gruppo 0, perché i soggetti di gruppo A portano con sé un maggior numero di molecole che promuovono l’aggregazione delle piastrine e quindi i fenomeni trombotici. Questa è una delle ipotesi più accreditate, ma ce ne sono altre che hanno sempre come punto di riferimento il gruppo sanguigno e i globuli rossi correlati.

È fondamentale che questo studio ci abbia confermato quello che tutti supponevamo, ma che non era stato ancora provato, ovvero che, almeno in parte, l’andamento di questa malattia è legato a fattori ereditari. Conoscendo bene i fattori genetici, sapendo quali sono le molecole implicate, sarà possibile cercare di andare ad interferire con un meccanismo genetico della malattia e trovare approcci terapeutici adatti e razionali.

In realtà il gruppo sanguigno fa notizia perché tutti conoscono l’AB0, ma non è il cluster di geni più fortemente associato, ce n’è un altro che è un cluster legato ad alcuni recettori particolari a livello cellulare che è interessante perché potrebbe essere quello che promuove la migrazione a livello polmonare dei globuli bianchi e dei linfociti promuovendo quello stato di iperinfiammazione che si sviluppa prima a livello polmonare e poi si diffonde in tutto l’organismo”.