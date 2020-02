Coronavirus, noi azzoppati come i cinesi. Ed è solo il lato B dell’Apocalisse

di Salvatore Passaro

L’estinzione…

No, non per stavolta: questa è una versione debole, innocua.

Quella letale, quella vera, il lato A, e lì da qualche parte pronta.

Vediamo lo scacchiere:

I cinesi lo sanno, adesso ne sono convinti. Prima penseranno a sistemare le cose a casa. Poi nel quartiere

E qui in italia?

perché tutto questa corsa a capire chi è il paziente zero?

E perché non si trova?

Stanno incrociando febbrilmente i dati, tracciano tutti, tutta l’intelligence e i sistemi dello stato sono impegnati “per aiutare a fermare il virus…”. Non proprio

Vogliono capire da dove è arrivato il colpo. Cioè ,chi l’ha fatto

L’oms l’aveva detto, in italia il contagio è un mistero.

L’ha detto più volte perchè chi doveva capire capisse

Intanto nel mondo lo scenario è chiaro, ora si è capito bene come si comporta il virus.

Sono prove tecniche di pandemia

La prossima volta si saprà come guidare quello vero, quello letale quello di cui gli ultimi gameti dei filamenti hanno il marchio dell’apocalisse

Per ora l’hanno fatto arrivare addosso alle caviglie della Cina, che adesso barcolla pesantemente

E noi...noi che dicevamo al mondo che stavamo con loro, siamo stati azzoppati pesantemente

Ma… a un anno da oggi ci sarà la rappresaglia.

Finanziaria, spietata

Crollo verticale del sistema economico occidentale .

Agli altri non spetterà altro che soccombere senza sapere che la sovrappopolazione ha ucciso la famiglia, che la famiglia ha ucciso il mondo e che l’individuo esiste solo in funzione del potere che esprime e con cui opprime coloro i quali, abdicando per ignavia ignoranza e stordimento al proprio sé, non vedono la verità solo perché non la vogliono vedere e fluiscono in una massa informe e parassita.

Unico reo del mondo morente.