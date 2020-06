Coronavirus, il palazzo di Mondragone in lockdown. Salgono a 40 i positivi

Rischia di precipitare la situazione ai palazzi ex Cirio di Mondragone nel Casertano. Teatro di un'improvvisa esplosione di un focolaio di Coronavirus. Il sindaco è stato costretto a decretare la zona rossa, ma nonostante questo i casi sono in aumento, perchè gli abitanti del palazzo, soprattutto cittadini bulgari, residenti in gran parte nel degradato complesso formato da cinque palazzi, sfuggono ai controlli. Al momento i positivi sono saliti a 40, ma all'appello mancano ancora diverse persone che non hanno ancora ricevuto il test perchè non raggiungibili e di 4 contagiati accertati si sono perse le tracce.

Sulla vicenda è intervenuto Matteo Salvini: "Il governatore De Luca che perde tempo a insultare la Lega e a lanciare slogan su lanciafiamme anti-assembramenti, dovrebbe spiegare come mai non riesce a risolvere neppure il problema di Mondragone".