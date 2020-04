Coronavirus, "Il trasporto locale non reggerà,nuovi mezzi solo tra 18-36 mesi"

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. La "fase 2" deve però cominciare quanto prima, ed uno snodo fondamentale è rappresentato dai trasporti locali. Treni, metropolitane, autobus e tram devono inventare delle nuove soluzioni per garantire il distanziamento sociale. Ma dalla Asstra, l'associazione che rappresenta il trasporto pubblico locale arriva un chiaro segnale d'allarme: "Il trasporto locale non potrà reggere, ci saranno riduzioni di carico del 50-70%. La rigida osservazione della regola - si spiega in una nota - oltre a non essere conforme con la tipologia dei mezzi di trasporto, pur con una mole di traffico ridotta, determinerebbe una insufficente offerta di trasporto. Con il rischio di un aumento esponenziale dell'uso di mezzi privati. Impossibile tra l'altro incrementare le frequenze dei mezzi per mancanza di personale e la produzione di nuovi mezzi richiederebbe tempi variabili, da 18 a 36 mesi".