Coronavirus, impennata dei positivi: +2.937. Rallentano i ricoveri, 727 morti

Sale a 110.574 il numero di casi totali di coronavirus in Italia, con un aumento di 4.782 unita' rispetto a ieri, cioe' un'impennata rispetto ai 4053 che si riferivano a lunedi' su martedi' e che quindi interrompe il trend in discesa che si era registrato a inizio settimana. Nel contempo e' importante pero' la conferma nel rallentamento nei nuovi ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, passati dai +42 di ieri ai +12 di oggi. Dati forniti dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel briefing quotidiano con la stampa per fare il punto sulla diffusione dell'epidemniia in Italia. E torna a scendere il numero di decessi giornalieri, che sono 727 piu' di ieri (contro gli 837 di lunedi' su martedi').



Sul fronte guariti, oggi il Dipartimento della Protezione civile ne segnala 16.847 (+1118 su ieri, 9 in piu' sul dato di lunedi' su martedi'). Il numero di persone attualmente positive torna a salire rispetto a 24 ore fa, +2.937 contro i +2.107 indicati ieri, portando il totale a 80.572. I guariti sono 16.847 (+1.118) i morti sono 13.155. Degli attualmente positivi, 28.403 sono ricoverati (+211 su ieri, mentre erano stati +397 su lkunedi'), 4.035 sono in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare sono 48.134 (+2.714, contro i + +1.668 di ieri). Il numero di tamponi e' salito a 541.423 (+34.455).



Coronavirus: Borrelli, Pasquetta fuori? Assolutamente no - Pasquetta fuori casa? "Assolutamente no, dobbiamo stare a casa e proseguire con le misure di precauzione". Lo ha ribadito il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel briefing quotidiano con la stamp aper fare il punto sulla diffusione dell'epidemia da coronavirus in Italia. Il fatto che si registri qualche segnale che evidenzia un rallentamento del trend di crescita dei casi positivi e dei ricoveri non deve indurre - ha detto Borrelli - a modificare le abitudini derivanti dalle restrizioni in atto nel Paese.



Coronavirus: Borrelli, nessuno non ammesso a terapia intensiva - "I posti di terapia intensiva sono stati ampliati. Noi con la Cross abbiamo trasferito dei pazienti. A me non risulta alcuna segnalazione di persone che sinora non siano riuscite ad entrare in terapia intensiva". Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, rispondendo in conferenza stampa alla protezione civile ad una domanda sulla presunta carenza di posti letto per i pazienti in piu' gravi condizioni.



Coronavirus: Borrelli, attenti a false raccolte fondi via social - "Se volete fare delle donazioni attraverso la protezione civile, usate il nostro conto corrente". E' l'appello lanciato in conferenza stampa dal commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, denunciando di aver ricevuto "diverse segnalazioni di raccolte fondi non autorizzate che vengono fatte via social a nome del Dipartimento. Proprio oggi - ha aggiunto - ho segnalato alla polizia una pagina Facebook che si presentava come pagina ufficiale del Dipartimento e che faceva riferimento ad un codice Iban a noi sconosciuto".