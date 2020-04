Coronavirus: in Puglia ecco l'aperibox, Negroni a domicilio con olive e pizzette

L'emergenza Coronavirus continua a tenere in ostaggio l'Italia. Ma c'è chi non si abbatte e prova a reinventarsi un mestiere. Come Gabriele Lippolis, presidente di Confindustria Giovani Puglia e del Sud per gli imprenditori, che non potendo più occuparsi del suo business, vale a dire organizzare eventi in tutta Italia, ha pensato di creare un aperitivo speciale, l'aperibox. In pratica - spiega al Quotidiano di Puglia - portiamo a casa i singoli cocktail. Utilizziamo la stessa tecnica che si usa per mettere sottovuoto il cibo. Lo si può fare per le cose solide ma anche per quelle liquide. Così con il macchinario sigilliamo lo Spritz, l'Americano o il Negroni. Assieme al cocktail nel box aggiungiamo del cibo: dai bignè salati, alle olive, pizzette, arancini e crocchette. Un menù creato appositamente per i nostri clienti, e appena sarà di nuovo possibile fare l'asporto potranno venire a ritirarlo nel nostro locale". Lippolis si sfoga sul futuro delle aziende: "Le piccole e medie imprese soffrono e il governo preferisce delegare alle task-force le decisioni. Il nostro settore rischia di sprofondare".