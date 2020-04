Coronavirus, in spiaggia arriva la doccia intelligente che misura la febbre

L'emergenza Coronavirus non smette in Italia, ma si prova a pensare alla "fase 3", quella delle vacanze estive. Nelle spiagge è iniziata la corsa per testare tutti i metodi più efficaci per poter far convivere i bagnanti in sicurezza. A Caorle - si legge sul Corriere della Sera - hanno inventato la prima doccia anti-Covid-19. Si tratta di una colonnina molto simile ai metal detector degli aeroporti, ma in futuro potrebbe evolvere in una vera e propria cabina dotata di «augelli nebulizzanti», nella quale mettersi in costume dopo il trattamento. All’ingresso c’è un termo-scanner a infrarossi, che a un metro di distanza e in meno di un secondo analizza la temperatura corporea. In caso uno fosse andato al mare con la febbre, sullo schermo digitale da otto pollici uscirà un altolà con messaggio audio e video. Si può aggiungere come optional una barriera che impedisca l’ingresso in automatico e un sistema di riconoscimento facciale che blocchi chi non indossa la mascherina. Se il bagnante è fresco si attiveranno due dispositivi no touch: un dispenser di gel igienizzante con fotocellula, e un nebulizzatore per piedi e infradito che garantisce la sanificazione immediata.