Coronavirus, individuate 35 molecole in grado di combatterlo, al via i test

Mentre l'emergenza Coronavirus continua in tutto il mondo, la caccia al vaccino prosegue senza sosta, anche se i tempi per averlo a disposizione sono ancora parecchio lunghi. Nel frattempo si sperimentano farmaci in grado di combattere la malattia o almeno di contenerla. L''azienda Sibylla Biotech e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), nell'analizzare ben nove mila molecole ne hanno scoperte 35 che mostrano le caratteristiche giuste per combattere il virus SarsCoV2, grazie a una potenza di calcolo analoga a quella che l'Italia ha utilizzato per scoprire il bosone di Higgs; una appartiene alla famiglia dell'isrossiclorochina. Descritte sul sito ArXiv, ora potranno affrontare i test per capire se potranno diventare farmaci anti-Covid-19.