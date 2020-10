Coronavirus, Lamorgese: "Coprifuoco? Autocertificazione già compilata in tasca"

In Italia è riscattato il coprifuoco. In alcune Regioni, come Lombardia e Campania, ma presto anche in tante altre, i cittadini non potranno più circolare liberamente oltre un certo orario. La ministra Lamorgese, in un'intervista al Corriere della Sera - spiega come il Viminale si è preparato per far fronte a questa nuova emergenza. "Le forze sono quelle che sono, - spiega la ministra dell'Interno - però con l’equilibrio, la conoscenza del territorio e la consapevolezza si può fare ciò che serve. E il momento di sintesi non può che essere nei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il ministero dell’Interno è pronto a rispondere alle richieste dei Comuni, e ogni intervento va calibrato secondo un ordine di priorità".

"In Italia - prosegue Lamorgese - abbiamo 15 reparti mobili dislocati in altrettante città, ma servono per le esigenze anche di altri territori, magari fuori provincia. I reparti mobili della polizia, insieme ai battaglioni mobili dei carabinieri e ai reparti antiterrorismo e pronto impiego della Guardia di finanza sono impiegati tutti i giorni nell’ordine pubblico, le manifestazioni, il monitoraggio e il controllo dei centri che ospitano gli immigrati. L’impiego di queste forze, poi, prevede che sia sempre disponibile un’aliquota di riserva. Pertanto non sono utilizzabili per questo tipo di controlli".

"L’autocertificazione, limitata per ora ad alcune regioni per giustificare gli spostamenti notturni, è ancora necessaria in questa fase. È meglio - spiega Lamorgese al Corriere - avere il modulo compilato sempre in tasca piuttosto che dover essere costretti a perdere tempo per strada a compilarlo. Così, con la collaborazione di tutti, si possono ridurre al minimo i disagi provocati inevitabilmente dai controlli".