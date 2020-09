Coronavirus, lanciato il nuovo test rapido e portatile: risultato in 15 minuti

Abbott annuncia di aver ricevuto il marchio CE per Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device per rilevare il virus SARS-CoV-2 nelle persone sospettate di aver contratto il COVID-19. Il test antigenico rapido – autorizzato per l’uso da parte di operatori sanitari – non richiede strumentazione e fornisce risultati in soli 15 minuti, una caratteristica che lo rende uno strumento prezioso per effettuare test su vastissima scala in numerosi contesti comunitari.

Il test Panbio™ COVID-19 Ag è un’opzione per lo screening del COVID-19 affidabile, economico, portatile e modulare. Il test antigenico rapido può anche essere uno strumento molto utile per supportare strategie di salute pubblica, come il tracciamento dei contatti e i test su larga scala di persone sospettate di avere un’infezione in atto.

“I test antigenici rapidi consentono di effettuare i test per il COVID-19 con maggiore frequenza e su vasta scala, in modo che le persone che hanno contratto l’infezione possano essere identificate tempestivamente, contribuendo a rallentare la diffusione del virus”, ha dichiarato Gabriella Di Marzio, Amministratore Delegato Abbott Rapid Diagnostics, “Abbott ha messo a frutto la sua leadership nelle malattie infettive per creare un potente strumento che renda i test su larga scala rapidi, economici e accessibili, e sta lavorando con le istituzioni locali per renderlo disponibile anche in Italia”.

Favorire l’accesso ai test per il COVID-19 tramite i Test Antigenici Rapidi

In modo simile ai test molecolari per il COVID-19, i test antigenici rilevano una proteina del virus per determinare se una persona è attualmente infetta. I test antigenici possono essere uno strumento potente per rallentare la diffusione dell’infezione, poiché forniscono informazioni fondamentali in una fase del ciclo infettivo in cui le persone sono a più alto rischio di diffusione della malattia. Con i test antigenici rapidi, questi risultati possono essere condivisi direttamente sul posto.

In Italia, avere la capacità di effettuare test per il COVID-19 su vasta scala è importante per contenere la diffusione del virus. Il test antigenico rapido può:

migliorare l’accessibilità ai test , grazie al design semplice. I test sono portatili, molto facili da usare e forniscono risultati rapidi che possono essere utilizzati in contesti in cui gli strumenti di laboratorio non sono disponibili o pratici;

, grazie al design semplice. I test sono portatili, molto facili da usare e forniscono risultati rapidi che possono essere utilizzati in contesti in cui gli strumenti di laboratorio non sono disponibili o pratici; permettere l’esecuzione dei test in modo più frequente, grazie alla convenienza e alla rapidità degli esiti. Panbio Ag utilizza la consolidata tecnologia del flusso laterale per fornire risultati che un operatore sanitario è in grado di leggere in soli 15 minuti; migliorare la portata dello screening, aiutando le comunità e le organizzazioni a condurre test su milioni di persone, per ridurre il rischio di diffusione della malattia, in aggiunta ai test PCR. [i] Abbott ha sottoposto le informazioni sul test all’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’inserimento nella Emergency Use Listing.

Panbio™ COVID-19 Ag è stato progettato con caratteristiche di sicurezza contro i rischi biologici, al fine di ridurre il rischio di contaminazione virale mentre gli operatori sanitari eseguono il test.