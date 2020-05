Coronavirus, lo Stato ha fatturato 150 milioni per le multe, 436 mila verbali

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, così come i controlli delle forze dell'ordine per individuare i trasgressori del lockdown. Il ministero dell'Interno ha diffuso i dati sul numero dei controlli e le sanzioni effettuate. Si tratta di quasi 14 milioni di cittadini interrogati da polizia e vigili e di questi 436 mila hanno subito una sanzione amministrativa. Un report del Viminale - si legge sul Giornale - certifica che dall’11 marzo all’11 maggio sono stati controllati quasi 14 milioni di italiani (13.877.487 per l’esattezza). In sostanza un italiano su quattro è stato fermato da forze dell’ordine o vigili. Sono stati sanzionati in 321.255, altre 115mila persone sono state denunciate per non osservanza di provvedimenti amministrativi. Poi ci sono gli esercizi commerciali. Ne sono stati controllati 5.362.460, sanzionati 9.179, mentre oltre 1500 sono stati fatti chiudere dalle forze dell’ordine sempre per il mancato rispetto delle misure di contenimento.