Coronavirus: manca il sangue, esaurite le scorte. Emergenza al Centro-Sud



Il Coronavirus continua a far paura. Sono tanti gli aspetti preoccupanti di questa malattia che ha flagellato l'italia e il mondo, ormai definita dall'Oms una pandemia. Una delle criticità è la scarsità di sangue a disposizione dei medici per le trasfusioni. Un problema in più che si somma a tanti altri. Le scorte stanno finendo un po' ovunque, ma il calo più significativo arriva al Centro e al Sud e preoccupa parecchio. Il presidente dell'Avis Lombardia Oscar Bianchi ammonisce: "All'inizio della crisi scoppiata in Cina, c'è stata una buona tenuta dei donatori Avis, ma adesso notiamo un calo del 30-35% - spiega a Libero - e il dato è preoccupante. La gente ha paura di venire a donare. Le situazioni più allarmanti si registrano in Lazio, Campania e sulle isole: in Sicilia e Sardegna".