Coronavirus, Marzotto Group firma il protocollo di sicurezza

CORONAVIRUS, MARZOTTO GROUP FIRMA IL PROTOCOLLO SICUREZZA APPROVATO DAL DIPARTIMENTO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

L’attenzione alla sicurezza e alla salute delle Persone è da sempre nel DNA di Marzotto Group, storico Gruppo italiano, fondato nel 1836 a Valdagno (VI) e oggi una delle maggiori realtà di riferimento nel mondo del tessile. Per fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria in atto e consentire una ripresa in massima sicurezza dell’attività lavorativa, Marzotto Group ha sviluppato, condiviso e firmato dalle Organizzazioni Sindacali nazionali il Protocollo Sicurezza, approvato dal dipartimento di microbiologia e virologia dell’Università di Padova diretto dal Professore Andrea Crisanti.

Ceo Gruppo Marzotto Davide Favrin Davide Favrin

Nel documento vi sono norme importanti per garantire l’incolumità di tutto il Personale: la dotazione di mascherine e guanti monouso a tutte le Lavoratrici e i Lavoratori, la misurazione della temperatura prima di accedere nelle Sedi e negli Stabilimenti del Gruppo, l’igienizzazione e la periodica sanificazione degli ambienti.

L’Azienda ha dato inoltre indicazioni precise in merito alla predilezione dello smart-working per le funzioni che possono lavorare da remoto, tutele per i soggetti più vulnerabili per condizioni di salute, l’adozione di procedure finalizzate a evitare assembramenti nelle mense, negli spogliatoi e nelle aree break, coordinamento con le autorità locali per garantire la sicurezza nel trasporto pubblico, qualora utilizzato in maniera rilevante dal Personale per accedere all’azienda.

“La salute e la sicurezza dei lavoratori sono imprescindibili per il nostro Gruppo – commenta Davide Favrin, CEO di Marzotto Group – il Protocollo Sicurezza è stato realizzato partendo dalle iniziative implementate per la salvaguardia delle Lavoratrici e dei Lavoratori sin dalle fasi iniziali della diffusione della pandemia.

Abbiamo operato a tutti i livelli, arrivando a riorganizzare mansioni operative e produttive per annullare tutte le condizioni che comportavano distanze interpersonali inferiori al metro. Ringrazio per l’importante collaborazione il Dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova e le Organizzazioni Sindacali che lo hanno condiviso con noi.

“ Sin dalla rilevazione dei primi casi di COVID- 19 di Vo Euganeo e di Codogno del 21 e 22 Febbraio 2020, Marzotto Group si è impegnato ad avviare iniziative e regolamentazioni interne volte a salvaguardare la sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Inoltre, Marzotto Group ha deciso di donare oltre 150 mila mascherine alle località italiane dove sono presenti le Sedi e gli stabilimenti per dare reale sostegno alle comunità, al proprio Personale e alle loro famiglie, di supportare la Fondazione San Bortolo Onlus, associazione senza scopo di lucro a sostegno dell’Ospedale di Vicenza, con 4 ventilatori polmonari e sottoscrivere un’assicurazione medica integrativa per tutto il Personale in caso di malattia correlata al Virus SARS-COV-2.