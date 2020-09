Coronavirus, meno contagi ma meno tamponi: 1501 nuovi malati

Frena la crescita dei contagi in Italia: 1.501 nuovi casi oggi contro i 1.616 di ieri, a fronte pero' di meno tamponi: 92.706 contro i 98.880 di 24 ore fa. Il totale sale cosi' a 286.297 casi dall'inizio dell'epidemia. In calo anche i decessi: sono 6 oggi (ieri 10), per un totale di 35.603. Aumentano i guariti, 759 in un giorno contro i 547 di ieri, e sono 213.191 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.