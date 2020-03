Coronavirus, militari russi a Bergamo. Interventi nelle case di riposo. VIDEO

Per l'emergenza coronavirus a Bergamo sono entrati in azione i militari russi nelle case di riposo. Mosca ha nei giorni scorsi inviato in Italia esperti e attrezzature mediche, laboratori mobili e unità di disinfezione. Non solo medici, ma anche militari esperti in guerra batteriologica per dare una mano in una delle zone più colpite dall’emergenza oronavirus.

In particolare, sabato 28 marzo ad Albino una Squadra Speciale dell’esercito russo specializzata nell’attività di sanificazione e disinfestazione è intervenuta presso le due strutture RSA della Fondazione Honegger già oggetto in questi giorni di operazioni di sanificazione da parte della Protezione Civile.

“Un grande e gradito aiuto in questa difficile situazione da parte dei soldati dell’esercito russo a cui tutti noi sicuramente saremo sempre riconoscenti – commenta il sindaco di Albino Fabio Terzi, come riporta Bergamonews.it – . La squadra russa fa parte di una task force di 104 uomini arrivati mercoledì 25 marzo ad Orio al Serio, tra cui 32 medici, altri operatori sanitari e squadre specializzate in operazioni di sanificazione”.

Queste unità speciali saranno in azione durante questi giorni presso le diverse RSA della Bergamasca.