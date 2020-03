Coronavirus, Consigliere di Pavia: “Basta trattare i lombardi come untori"

“Sono esterrefatto per la vergognosa strumentalizzazione delle mie parole messa in campo da Andrea Scanzi, che ha dato il via ad una gogna mediatica folle: i miei profili social sono stati presi d’assalto da centinaia di utenti che mi hanno insultato e minacciato e contro i quali valuterò eventuali azioni legali. Forse i toni da me utilizzati sono stati eccessivi e mi spiace se qualcuno se ne è sentito offeso, ma non posso accettare di venire etichettato come razzista per aver detto cose sgradevoli sebbene - nella sostanza - tristemente vere. Chi può negare, ad esempio, che l’emergenza rifiuti a Napoli sia qualcosa di ricorrente? Vorrei tuttavia che fosse chiaro che le mie critiche non fossero certo rivolte ai cittadini napoletani, francesi e rumeni, ma alle loro amministrazioni, che oggi prendono decisioni discriminatorie per chi vive nel Nord Italia.

Pertanto, le mie parole sono chiaramente una conseguenza delle notizie che da giorni ci giungono dal Mezzogiorno e che dimostrano che esiste ancora una Questione settentrionale irrisolta. Avrei voluto sentire tanti Sindaci del nord e del Sud, tanti Presidenti di Provincia e di Regione prendere le distanze in modo inequivocabile da quegli amministratori del Sud (primo tra tutti il Presidente della Sicilia, Musumeci, ma anche l’amministrazione comunale di Malvito e gli aggressori verbali di Ischia) che in questi giorni hanno assunto toni profondamente razzisti e che, soprattutto, hanno emesso ordinanze che discriminano i cittadini di quell’Italia del Nord dove vivono insieme settentrionali e meridionali, uniti senza distinzione alcuna nel nome del lavoro e del rispetto delle regole.

Le pubbliche amministrazioni parlano per atti e gli atti emessi da alcune amministrazioni meridionali risultano inaccettabili. Ben più inaccettabili di qualunque post Facebook di un amministratore locale del Nord, esasperato dal fatto che i suoi concittadini vengano additati come appestati e untori.”