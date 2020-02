Coronavirus, nessuno va più al cinema. Il film di Verdone e Germano rinviato

CORONAVIRUS, CINEMA CONTAGIATO: FILM IN FUGA DALLE SALE

Cinema contagiato dal Coronavirus. Chiudono i cinematografi nelle regioni più a rischio, gli italiani stanno sempre più davanti alla televisione e l'unica difesa sembra essere il rinvio delle uscite in sale: hanno già dato forfait cinque film attesi per i prossimi giorni e uno che sarebbe dovuto arrivare sugli schermi a inizio marzo. Si tratta di 'Artic', 'Dopo il matrimonio', 'Lupin III', 'Si vive una volta sola', 'Volevo nascondermi', e di 'Cambio tutto'. In controtendenza il noir 'Doppio sospetto' che conferma l'uscita nei prossimi giorni.

'Gli anni più belli' di Gabriele Muccino ancora in vetta al box office. Ma è il Coronavirus a farla da padrone: sull'analogo weekend del 2019, si registra un calo di incassi del 29,91%. Da oggi cinema chiusi in Lombardia, dove già ieri l'affluenza è stata bassissima, e Veneto, e molti film in uscita rimandati a data da destinarsi, tra cui 'Si vive una volta sola' di Carlo Verdone, 'Volevi nascondermi' di Giorgio Diritti e 'Arctic - Un'avventura glaciale'.

Nella classifica Cinetel degli incassi del weekend 20 - 23 febbraio, 'Gli anni più belli' realizza 1.196.756 euro per complessivi 4.822.786 euro, ma la media copia più alta (1.889 euro contro i 1.544 di Muccino) è della new entry Bad Boys for Life, con Will Smith, che ottiene 882.185 euro.Altra new entry al terzo posto, 'Il richiamo della foresta' con 680mila euro.

Conquistano la Top 10 all'esordio 'Cattive acque' di Todd Haynes, settimo con 263mila euro, e 'La mia banda suona il pop' di Fausto Brizzi, ottavo con appena 240mila euro. Da segnalare l'ottimo andamento di 'Parasite', il quattro volte premio Oscar di Bong Joon-ho, che si piazza al quarto posto con la seconda media copia (1.721) e oltre cinque milioni (5.142.949 euro) di incasso totale.