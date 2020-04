Coronavirus,"Non basta restare a casa,il lockdown in Italia non ha funzionato"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, nonostante la quarantena e il lockdown la curva dei contagi e dei morti non decresce come dovrebbe. La spiegazione prova a darla un fisico esperto di simulazioni e modelli matematici, Federico Ricci Tersenghi. "Avevo capito come sarebbe andata a finire - spiega al Corriere della Sera - mi sembra che il plateau sia un piattume, forse il lockdown dell’11 marzo in alcune Regioni non ha funzionato. È successo anche in Cina dove la prima chiusura del 24 gennaio a Wuhan ha riportato il valore dell’R0, l’erre-zero, il tasso di contagio, poco sopra l’1".

"Significa - prosegue Tersenghi - che il virus andava avanti. Il governo ha poi varato un regime di quarantena centralizzata isolando in zone protette i pazienti con sintomi lievi e i contatti delle persone positive anche senza il risultato del tampone. Solo allora l’R0 è sceso a 0,3 determinando lo stop dell’epidemia. In Italia - prosegue - potrebbe accadere che queste misure non siano sufficienti. Non stiamo assistendo a una riduzione della curva tale da prevedere l’uscita rapida dall’incubo. Bisogna fare qualcosa di più per impostare la fase 2. Serve un protocollo per gestire chi ha i sintomi oppure è stato a contatto con un positivo. Questi individui dovrebbero essere isolati, non a casa ma in luoghi di vera quarantena. Non basta utilizzare una app per tracciare i contatti. Dobbiamo agire con tempestività dopo averli trovati".