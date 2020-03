Coronavirus "Non ci hanno ascoltato. Adesso abbiamo più di 50 morti"

Il Coronavirus avanza e uno dei nuovi focolai è la zona del Bergamasco. Incredibili i numeri di Alzano Lombardo, paesino con 13.700 abitanti. "Abbiamo avuto più di 50 morti in appena 20 giorni. Se ci avessero ascoltato - spiega il sindaco Camillo Bertocchi - le cose sarebbero andate diversamente. Qui il manufatturiero ha solidi rapporti con la Cina. La crescita è stata esponenziale. Serviva la zona rossa". Gli fa eco un medico di base Ritaines Munizza. "Siamo rimasti in 8 - spiega al Corriere della Sera - in tre colleghi sono alle prese o con tamponi, o con parenti deceduti o sono in quarantena. Riceviamo 100-120 telefonate al giorno. Gli ospedali sono saturi e i tempi per un'ambulanza variano da 1 a 4 ore. Manca anche l'ossigeno liquido, alcuni pazienti avrebbero bisogno di essere visitati almeno due volte al giorno per provare la saturazione del sangue, ma non si riesce. Altri pazienti per liberare posto negli ospedali vengono mandati a casa ancora con la febbre, senza i presidi necessari; i parenti così possono facilmente contagiarsi".