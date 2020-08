Coronavirus, nuova impennata di contagi: 1.210

Sono 1.210 i nuovi contagi da Sars-Cov-2 in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute. L'incremento porta così a 259.345 i casi totali dall'inizio dell'epidemia. E continua ad aumentare la curva dei contagi, dopo che ieri con 1071 nuovi casi era stata superata per la prima volta dalla riapertura post lockdown quota mille nei contagi giornalieri.

Sono 47 i ricoverati in piu' con sintomi covid in Italia (per un totale di 971) con un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69) rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono in 17.398 (+883). Sono i dati forniti dal ministero della Salute che riportano anche i tamponi effettuati, circa 67 mila, 10 mila in meno di ieri.



Coronavirus, in Lombardia salgono contagi: 239 e 4 morti - "Oggi registriamo 239 casi positivi. Di questi, 190 sono riferiti a persone che hanno meno di 50 anni. Due terzi delle positività riguardano cittadini che rientrano dall'estero e i loro contatti diretti". Lo comunica l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in una nota. Sono 4 i decessi. "L’incremento dei casi positivi in Lombardia va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale. In tal senso, negli ultimi giorni, le percentuali della Lombardia sono in linea e spesso migliori di quelle di altre regioni".

CORONAVIRUS: D'AMATO (LAZIO), 'OGGI 184 CASI, 60% SONO LINK DI RIENTRO' - "Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%). I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24h". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel punto quotidiano. "Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in. Tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Questo lavoro così capillare è uno stress test utile per la ripresa di settembre. Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna - spiega D'Amato - per garantire la sicurezza è l'obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta". Oggi i casi asintomatici in prevalenza giovani testati ai drive-in e con link dalla Sardegna, si spiega nell'aggiornamento, sono 65 e si trovano: 18 casi nella asl Roma 1; 6 casi nella asl Roma 2; 13 casi nella asl Roma 3; 1 casi nella asl Roma 5; 7 casi nella asl Rroma 6; 10 casi nella asl di Frosinone; 5 casi nella asl di Latina; 5 casi nella asl di Viterbo.

Nella Asl Roma 1 sono 25 i casi nelle ultime 24h e di questi diciotto sono di rientro con link da Sardegna. Sei i casi individuati con link familiari, in corso le indagini epidemiologiche. Nella Asl Roma 2 sono 75 i casi nelle ultime 24h e tra questi trentasei sono di rientro, sei con link da Sardegna, quattro da Spagna, uno da Puglia, uno da Ucraina e uno da Romania. Altri ventitre casi di rientro hanno l'indagine epidemiologica in corso. Sei i casi individuati dai medici di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 14 i casi nelle ultime 24h e tra questi tredici sono di rientro con link da Sardegna e una donna da Grecia. Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di rientro da Romania e dieci casi contatti di casi positivi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro, un caso con link da Sardegna e uno da Toscana. Cinque i casi contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 12 i casi nelle ultime 24h e tra questi otto casi di rientro, sette con link da Sardegna e uno da Corfu' (Grecia). Due i casi contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 35 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone sono venti i casi e si tratta di diciotto casi di rientro, dieci con link da Sardegna, quattro da Sicilia, due da Puglia e due da Spagna. Nella Asl di Latina si registrano sei casi e di questi cinque di rientro con link da Sardegna. Nella Asl di Viterbo sono cinque i casi tutti di rientro con link da Sardegna.

Coronavirus: 127 nuovi casi in Emilia-Romagna, un morto - Salgono i contagi in Emilia-Romagna: sono 127 i nuovi casi di positivita' al Coronavirus, individuati nelle ultime 24 ore grazie a 6.430. E una persona e' morta, in provincia di Ravenna. Dei nuovi positivi, 68 sono asintomatici, 46 erano gia' in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 39 sono stati individuati nell'ambito di focolai gia' noti. Sono 30, invece, i nuovi contagi collegati a vacanze o rientri dall'estero. Le province che presentano il maggior numero di casi sono Bologna (29), Reggio Emilia (25), Piacenza (15), Ravenna (12) e Ferrara (11). I casi attivi, cioe' il numero di malati effettivi, tornano a superare quota duemila: sono 2.034, il 95% dei quali in isolamento a casa. Restano 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 77 quelli ricoverati negli altri reparti Covid, due in piu' rispetto a ieri.