Coronavirus, nuovo focolaio in azienda di frutta e verdura a Polignano a Mare

Un nuovo focolaio di coronavirus è stato scoperto in un’azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, in provincia di Bari, dopo che una dipendente era risultata positiva. In seguito ai tamponi fatti a tappeto su anche gli altri lavoratori, 159 test in totale, si sono scoperti altri 78 casi di contagio, ora sotto sorveglianza. È prevista l'esecuzione di altri tamponi, sulla base di un protocollo operativo che tiene conto della stratificazione del rischio, in parallelo alla attività di sorveglianza sui contatti stretti dei positivi finora accertati. Il sindaco di Polignano Domenico Vitto in questi giorni aveva disposto la chiusura degli uffici dopo un caso di positività.