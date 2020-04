Coronavirus. Persone obese, percentuale molto alta dei malati in rianimazione

I reparti di rianimazione francesi rilevano una presenza corposa di pazienti Covid-19 obesi

"Secondo i primi dati di un registro nazionale, l'83% dei pazienti in rianimazione è in sovrappeso" riporta il quotidiano francese Le Monde. Le persone obese, il 15% degli adulti in Francia, hanno maggiori probabilità di essere infettate dalla SARS-CoV-2 e hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi? Questa è la duplice preoccupazione dei medici. In termini di gravità i dati sono ancora irregolari, ma sul campo l'osservazione diventa evidente: gli individui in sovrappeso o con obesità rappresentano una percentuale molto elevata di pazienti Covid-19 ammessi ai servizi di rianimazione. In Gran Bretagna, su una serie di 196 pazienti in terapia intensiva, il 32% era in sovrappeso, e il 41% era obeso (BMI superiore a 30 kg/m2), secondo un rapporto pubblicato il 20 marzo. Le statistiche sembrano essere le stesse in Francia. Presso l'Ospedale Universitario (HUC) di Nizza, il BMI medio di pazienti affetti da Covid-19 attualmente in rianimazione è di 29 kg/m2. "Dei nostri 40 pazienti, il 95% è in sovrappeso o obeso, spesso con ipertensione arteriosa e diabete associati", afferma l'anestesista rianimatore Hervé Quintard. Presso l'Ospedale Universitario di Montpellier, dal 45% al 50% dei pazienti Covid-19, ricoverati la prima settimana dell'epidemia, manifestava una grave obesità nominale (BMI superiore a 35 kg/m2) o morbosa (BMI superiore a 40 kg/m2), secondo il professor Xavier Capdevila, primario del dipartimento di anestesia e rianimazione del Lapeyronuie Hospital.

Attivato un database nazionale che fornisce profili di pazienti con forme gravi del virus

Un registro nazionale sulle forme gravi di Coronavirus permetterà presto di saperne di più sul profilo dei pazienti, sulla loro gestione e sul loro futuro. Lanciato il 19 marzo dalla Rete europea di ricerca sulla ventilazione artificiale (REVA), questo database prospettico ha già registrato informazioni su oltre 2.000 pazienti in 195 servizi di rianimazione francesi. "L'83% dei casi sono in sovrappeso o obesi, sono spesso associati a diabete o alta pressione sanguigna. Si tratta per tre quarti di casi maschili e l'età media è 63", afferma Matthieu Schmidt, medico dell'ospedale Pitié-Salp-trière (Parigi), e coordinatore del registro. "Tuttavia è necessaria", conclude Le Monde, "una certa cautela nell'interpretazione di questi dati ancora preliminari, poiché un gran numero di pazienti è ancora ricoverato in ospedale e i dati sono quindi mancanti di un'analisi dettagliata dei fattori di rischio.