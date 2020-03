Coronavirus, pronto il vaccino. Primi test Usa su 45 volontari

Il Coronavirus fa paura in tutto il mondo. La dimostrazione arriva dagli Usa, dove in fretta e in furia si sta cercando di testare un vaccino per sconfiggere il Covid-19. A Seattle 45 volontari riceveranno già dalla prossima settimana le prime punture. Saranno due iniezioni sul braccio a distanza di 28 giorni, per verificare che non ci siano effetti collaterali. La prima tappa, quella di creare un vaccino è vicina per moltissimi laboratori, ma restano poi i tempi della scienza e quelli sono molti più lunghi. Vanno prima testati sui topi in laboratorio e poi su piccoli gruppi di persone per verificarne la reale efficacia. Ma il tempo stringe e si tenta di accelerare le operazioni, per la certezza serve almeno un anno, ma c'è chi va anche oltre e dice non prima di un anno e mezzo.