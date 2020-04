Coronavirus e restrizioni, escort a domicilio in taxi, scatta la multa

Trento, coronavirus e restrizioni: un uomo chiama una escort a domicilio in taxi, ma i movimenti sospetti innescano le chiamate alle autorità da parte degli abitanti del piccolo paese, scatta la multa per una professionista del sesso

Un Taxi parcheggiato nella piazzetta di un piccolo paese delle Giudicarie Esteriori ha destato la perplessità e curiosità di molti residenti che hanno contattato le forze dell'ordine. La polizia locale delle Giudicarie, allora, è entrata in azione e ha ricostruito l'accaduto: un residente si era fatto raggiungere a casa da una donna che è risultata essere presente su numerosi siti specializzati nella pubblicità di servizi escort, a rednerlo noto è il quotidiano online Il Dolomiti.

C'è anche questo nell'emergenza sanitaria, sociale ed economica che stanno vivendo i nostri territori. C'è l'isolamento in casa di tante persone e c'è chi ha deciso di ''sfidare'' ogni regola facendo attraversare a un taxi svariati comuni portando una persona da Trento fino alle Giudicarie Esteriori senza una motivazione valida.

Gli operatori della polizia locale, come detto, hanno ricevuto una segnalazione relativa ad un taxi parcheggiato in una piazza di un piccolo paesino. Dalle verifiche svolte sul posto, e dagli accertamenti effettuati nei giorni successivi, è emerso che un uomo si era fatto raggiungere nella sua abitazione da un'amica residente in città che si era servita della rete RadioTaxi di Trento.

I riscontri effettuati sulle generalità della donna e sull’utenza cellulare in uso alla stessa hanno evidenziato numerosi collegamenti con siti specializzati nella pubblicità di servizi di escort. Non avendo saputo fornire agli agenti motivazioni valide tra quelle previste per la limitazione degli spostamenti e dei contatti, imposti dalla Legge per contenere il rischio di contagio da coronavirus, la donna sarà sanzionata.