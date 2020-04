Coronavirus, Rezza (Iss) è anche nel consorzio del vaccino Pomezia-Oxford

L'emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo, per fronteggiarla a dovere servirebbe un vaccino, ma questo non arriverà prima di un anno. Tra i candidati vaccini c'è quello tra l'azienda italiana Advent e lo Jenner Instutute dell'Università di Oxford, che il professor Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità ha definito "promettente". Ma secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano proprio il professor Rezza è stato nominato vice presidente del consiglio di amministrazione del Cnccs che fa parte dell'Irbm, la società che avrebbe il brevetto per questo vaccino. Ma dalla Oxford University fanno sapere che sono loro i veri detentori e la Irbm legata a Rezza, lavora per loro come società esterna. Lo stesso Rezza smentisce un possibile conflitto d'interessi: "Il Cnccs non è il consorzio che produce il vettore del vaccino, quindi io non ho nessun conflitto d'interessi. L'unico interesse per l'Italia - conclude Rezza -, qualora si dovesse produrre il vaccino è quello di non essere gli ultimi ad averne delle dosi".