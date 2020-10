Coronavirus, Ricciardi: "Tra 2 settimane stessi numeri di Francia e Spagna"

Il Coronavirus adesso terrorizza davvero in Italia. Oltre al virologo Crisanti: "Sarebbero serviti 400 mila tamponi al giorno", adesso si aggiunge anche il super consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi. "Tra 2-3 settimane - spiega alla Stampa - saremo ai livelli di Francia, Spagna e Gran Bretagna. Siamo sulla lama di un rasoio, se non rinforziamo l'attività di testing con uomini e tamponi, se non attrezziamo i servizi sanitari in vista dell'influenza siamo nei guai".

Quindi "le persone contagiate devono essere indirizzate esclusivamente nei Covid hospital, ma bisognava aver già allestito Pronto soccorso dedicati ai sospetti Covid e prevedere percorsi separati dentro gli ospedali per evitare pericolose commistioni. Molte regioni però si sono addormentate e si è fatto poco o nulla. Ora con i ricoveri per influenza negli ospedali si rischia il caos".