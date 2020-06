Coronavirus, Ricciardi: "Virus non si è indebolito, presto vaccino in Italia"

Il virus è sempre lo stesso. Non abbiamo motivi per pensare che si sia indebolito dal punto di vista strutturale". Lo ha detto ad Agorà il professor Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità e Consigliere del ministro alla Salute Roberto Speranza. Quello che sicuramente ha funzionato è il distanziamento fisico, la precocità dell'intervento, la capacita' di diagnosticare. Tutte queste cose danno l'impressione, ma non è che il virus si è affievolito. Sostanzialmente è lo stesso che in questo momento produce morti come avevamo a Bergamo e nelle altre parti d'Italia". Rispetto a un vaccino contro il nuovo coronavirus, "l'Europa è molto più avanti degli Stati Uniti" e "ci stiamo organizzando affinché una parte sostanziale venga prodotto in Italia". Quindi "ci stiamo organizzando per essere tra i paesi leader". Lo ha detto, durante la trasmissione Agora Su Rai 3, Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanita' e Consigliere del ministro Speranza.