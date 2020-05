Coronavirus, "Salvo, il coso" diventa il simbolo della quarantena fashion

L'emergenza Coronavirus regala anche storie di amicizia e creatività. Da un'idea di Francesco Coveri art director dell’omonimo brand di moda e Dj Francesco è nato "Salvo, il coso", oggetto del desiderio per chi è in quarantena. I due amici nelle dirette Instagram scherzavano sulla necessità di avere un oggetto da usare per non toccare niente e non rischiare di infettarsi. "Ci vole un «coso» per non toccare niente. Ma bello, italiano e pure un po’ simpatico.

Vuoi non regalarlo all’amico? «Francesco per i 40 anni ti Salvo la vita». Francesco, il musicista, lo mostra al suo milione di follower si Instagram. Il «gancio» diventa un successo. E nell’arco di una manciata di giorni - spiega il Giornale - parte la produzione. «10 mila pezzi per domani, ok?» «Fra, ma sei serio?». Serissimo. Perchè domani è proprio oggi. «Salvo nasce dalla follia di due persone - scherza al telefono Francesco Coveri - ma anche da desiderio di dare una mano. E di raccontare una storia che abbia un senso».

Così «Salvo il coso» ha la forma dello stivale dell’Italia, è tutto fatto da un’azienda artigianale locale con un materiale nobile, l’alluminio 70.75 che trova applicazione nell’aerospaziale. Due millimetri di spessore, non ingombra più di una chiave, può diventare il portachiavi anti-covid. E sopra, in testa, quel sogno: il gancio. «Per tornare a essere cavatappi quando si spera tutto questo sarà finito», dice Francesco Coveri. Nel frattempo fa quello che deve fare. Schiaccia pulsanti, apre le maniglie delle porte e delle portiere delle auto, è forte ma leggero. Pure personalizzabile con il nome, con stelline o a pois, animalier per i più modaioli oppure nero all basic. Il prezzo? «Politico - spiega ancora Coveri - non è per fare un busines». Quindi 11,90 euro e quello stampato 13,90. Gli ordini sono già arrivati, anche da parte di aziende per dare il «bentornati» ai propri clienti. Insomma una roba serissima con un velo di leggerezza.