Coronavirus, "Sarà un'altra Spagnola. Va impedito che si ammalino i medici"

Coronavirus: "Sarà un'altra Spagnola. Dobbiamo tutelare i medici"

Il professor Andrea Crisanti è furioso. E' appena arrivato a Melbourne in Australia per seguire un congresso dopo ore e ore di volo che si sta preparando ad affrontare di nuovo per essere in Italia domani mattina in laboratorio. Crisanti è professore ordinario di Microbiologia e virologia all'Università di Padova, ma soprattutto, è responsabile del laboratorio dell'ospedale di Padova, centro di riferimento regionale per i test di individuazione del coronavirus. "Il 2,5% di tasso di letalità è come la Spagnola.



Più persone si ammalano più saranno i morti. La politica - spiega a Il Giornale - ha preso decisioni sbagliate legate a motivazioni che non hanno nulla a che fare con la scienza. Ritenevo necessario - spiega - eseguire da subito i test a chi arrivava da zone a rischio, cinesi e no. Ma il direttore della sanità del Veneto mi ha bloccato. Mi ha intimato in una lettera di spiegare "sulla base di quali indicazioni ministeriali, o internazionali, si sia ipotizzata tale scelta di sanità pubblica" minacciando di denunciarmi per danno erariale". Il Veneto è a caccia del paziente zero. "E' inutile ormai, l'opportunità di fermnare il contagio in Italia è andata persa. A questo punto non ha senso cercare il paziente zero. Ora si deve contenere la propagazione con misure draconiane".