Cronache

Mercoledì, 19 agosto 2020 - 13:19:00 Coronavirus, Sardegna: 21 contagiati in un resort, 470 turisti in isolamento Accertati 21 casi di coronavirus nel villaggio di Santo Stefano, in attesa dei test 470 turisti sono tenuti in isolamento

Accertati 21 casi di contagio nel resort di Santo Stefano (arcipelago de La Maddalena). Sono 300 su 470 i tamponi effettuati nel resort di Santo Stefano, a seguito dell'allerta scattata per la positività di un lavoratore stagionale della struttura alberghiera. Nel frattempo, vacanzieri e personale, restano bloccati all'interno della struttura in attesa delle disposizioni dell'unità di crisi ragionale. Il sindaco: "Una mascherina non ci rovina la vacanza" La 'quarantena' è stata imposta dopo il ricovero di un lavoratore stagionale con i sintomi del coronavirus all'ospedale di Sassari. "Attendiamo i risultati e le decisioni dell'unità di crisi", ha detto all'AGI il sindaco di La Maddalena Luca Montella, "nel frattempo restano in stato di allerta tutte le strutture ai vertici regionali e quelle comunali". Montella conferma le misure adottate due giorni fa che prevedono l'utilizzo della mascherina e l'attenzione al distanziamento nei luoghi più frequentati. "Non è una mascherina che ci rovina le vacanze", ha ricordato il sindaco esortando i turisti a rispettare le misure e sottolineando la prontezza dell'intervento dell'unità di crisi: "In sei ore sono intervenuti sull'isola e hanno sottoposto a tampone tutti i presenti".