Coronavirus, scendono in piazza i negazionisti: “Nel vaccino acqua di fogna"

"Non siamo negazionisti del virus, ma di come ce lo hanno raccontato. E oggi siamo numerosi in piazza a Roma per chiedere l'eliminazione dello stato di emergenza, che non ha motivo di esistere". Lo sottolinea

Zingaretti a 'No Mask', fermate manifestazione "Fermatevi negazionisti! La manifestazione e' un errore. Siete ancora in tempo per annullarla". E' l'appello che, sui social, arriva da Nicola Zingaretti. "Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanita', i sacrifici degli italiani. Il Covid non si nega, si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa follia!", dice ancora il segretario Pd.

all'Adnkronos Salute Pasquale Mario Bacco, medico legale e ricercatore, componente dell'associazione L'Eretico' dalla manifestazione 'no-mask' in corso a Roma. "Io sono uno degli 11 medici che hanno fatto le autopsie quando era vietato, e posso dirlo: il virus uccide se si è malati, molto anziani o non si viene curati in modo corretto. Oggi sappiamo quali farmaci sono utili ai pazienti, e che si devono dare antibiotici per le sovrainfezioni e anticoagulanti". "La manifestazione di oggi a Roma punta a fare chiarezza: non siamo riusciti ad avere notizia di persone under 60 morte solo per Covid - aggiunge Bacco - Non neghiamo il virus, ma come viene raccontato. Serve chiarezza, trasparenza, e un contraddittorio", conclude.

"Noi siamo il popolo". È il grande striscione che campeggia in piazza della Bocca della verita' dove si può contare un migliaio di persone. I cosiddetti 'negazionisti' urlano slogan di varia natura, contro i vaccini e contro il governo. "Siamo qui per dimostrare a questo governo che sui bambini non si passa", dicono dal palco. "Liberate i bambini da questa dittatura", chiedono. Tra loro anche militanti di Forza Nuova.

Video dalla pagina Facebook di Local Team

Urlano "libertà" e sventolano tricolori i manifestanti, alcune centinaia in gran parte senza mascherina, che si sono dati appuntamento a piazza Bocca della Verita' a Roma per un presidio di protesta contro quella che definiscono la "dittatura sanitaria" dei vaccini e delle pratiche di prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19. Tra i cartelli esposti in piazza uno definisce il governo composto da "criminali e assassini". "Noi non siamo negazionisti noi non neghiamo niente se non la strategia del terrore che e' stata portata avanti in questi mesi. Hanno sbagliato a curarli intimando le persone e condannandole a morte, siete degli assassini", dice uno dei primi intervenuti dal palco. "Nel vaccino ci mettono l'acqua di fogna", si sente da un manifestante salito sul palco fra gli applausi dei presenti. C'è anche la deputata ex M5s Sara Cunial tra i relatori sul palco della manifestazione contro "la dittatura sanitaria" organizzata per contestare le politiche del governo durante l'emergenza Covid-19. La parlamentare è nota per le sue posizioni free-vax.