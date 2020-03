Coronavirus, scuole chiuse fino al 5 aprile? È una fake news: caos sul web

Coronavirus, scuole chiuse fino al 5 aprile? È una fake news. Lo conferma il Ministro dell'Istruzione

La chiusura delle scuole fino al 5 aprile e' una fake news. Lo chiarisce il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in un post su Facebook. "Gira un finto comunicato attribuito al ministero dell'Interno - spiega Azzolina - in cui si dice che e' stata disposta la chiusura delle scuole fino al 5 aprile. Chi fa questi giochini si diverte alle spalle di milioni di studenti e genitori, della scuola. Lo trovo intollerabile. Ma possiamo tutti fare qualcosa per fermare questa follia delle fake news virali. Verificare leggendo fonti ufficiali e non condividere contenuti non accertati".

Coronavirus, Viminale: falsa notizia estensione chiusura scuole "Nessuna notizia in tal senso è stata pubblicata" Roma, 6 mar. (askanews) - "Non corrisponde al vero la notizia della chiusura fino al 5 aprile prossimo di tutte le scuole di ogni ordine e grado da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nessuna notizia in tal senso è stata pubblicata sul sito istituzionale www.interno.gov.it". Lo fa sapere in una nota il Ministero dell'Interno.